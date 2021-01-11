85 إصابة محلية.. كورونا يتفشى في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يعد ارتفاع قياسي في الصين.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 85 إصابة محلية، 82 منها في هيبي، وحالتين في لياونينج، وحالة في العاصمة بكين.

فيما سجلت الصين 18 حالة لقادمين من الخارج، و76 حالة لم يظهر عليها أي أعراض حتى الآن.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الصينية، تمديد قرار تعليق رحلات طيران الركاب المنتظمة بين الصين والمملكة المتحدة، الذي كان من المقرر انتهاء العمل به اليوم؛ وذلك في إطار جهود التصدي للتأثير المحتمل لفيروس كورونا المتحور الذي ظهر هناك.

وأوضحت الهيئة - في بيان- أن قرار التمديد اتخذ بناء على المتطلبات التي قدمها مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بشأن الآلية المشتركة للوقاية والسيطرة على المرض، وكذلك القوانين واللوائح ذات الصلة، فيما لم يتم إعلان موعد نهاية العمل بهذا التعليق.