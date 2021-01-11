بمناسبة وثيقة الاستقلال.. العاهل المغربي يعفو عن 756 سجينا

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قرارا بالعفو الشامل عن 756 سجينا، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وذكرت وزارة العدل المغربية، أنه بمناسبة ذكرى 11 يناير أصدر الملك قرارا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية، ويصل عددهم إلى 756 سجينا.

وكان ضمن المستفيدين من العفو الملكي من هم في حالة اعتقال، ويصل أعدادهم إلى493 سجينا.

كما تضمن القرار أيضا 263 شخصا من المطلق سراحهم.

واعتاد العاهل المغربي على الإفراج عن عدد من المساجين كل عام بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.