أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قرارا بالعفو الشامل عن 756 سجينا، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وذكرت وزارة العدل المغربية، أنه بمناسبة ذكرى 11 يناير أصدر الملك قرارا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية، ويصل عددهم إلى 756 سجينا.
وكان ضمن المستفيدين من العفو الملكي من هم في حالة اعتقال، ويصل أعدادهم إلى493 سجينا.
كما تضمن القرار أيضا 263 شخصا من المطلق سراحهم.
واعتاد العاهل المغربي على الإفراج عن عدد من المساجين كل عام بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة وثيقة الاستقلال.. العاهل المغربي يعفو عن 756 سجينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.