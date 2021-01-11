طريقة التسجيل في العمل عن بعد السعودية Teleworks.sa والوظائف المتاحة عبر البرنامج

طريقة التسجيل في العمل عن بعد السعودية تٌعد من الخِدْمَات المهمة جدًا التي قد وفرتها حكومة المملكة العربية السُّعُودية بالتزامن مع انتشار الوباء وزيادة حاجة المواطنين إلى الالتحاق بالوظائف التي تأتي بنظام العمل عن بُعد، حيث يتم عبر هذه المنصة توفير جميع الوظائف الأون لاين من جميع التخصصات، وفيما يلي؛ سوف يتم توضيح طريقة التسجيل في البوابة وأهم الوظائف المتاحة بها.

بوابة العمل عن بعد السعودية

لقد ساعدت التطورات التكنولوجية الحديثة والرقمية على ظهور ثقافة جديدة متعلقة بسوق العمل وتلك الثقافة خاصة بالوظائف المعتمدة فقط على العمل من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى مقر العمل، ولقد زاد الإقبال على هذا النوع من الوظائف لما لها من مميزات عدة إلى جانب أنها الوظائف النسب حاليًا وخصوصًا بعد اتخاذ قرار بتقليل عدد الموظفين في العديد من المؤسسات والشركات لتقليل الازدحام

ولذلك ؛ تم إطلاق هذه المنصة التي تحمل اسم (العمل عن بعد) لتكون حلقة وصل بين الباحثين عن وظائف عن بُعد وأرباب العمل الباحثين عن عامل أو موظف عن بُعد أيضًا.

طريقة التسجيل في العمل عن بعد

يُمكن لأي من أبناء المملكة العربية السُّعُودية أو المُقيمين بها معرفة طريقة التسجيل في العمل عن بعد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص ببوابة العمل عن بُعد السُّعُودية من خلال هذا الرابط: https://teleworks.sa

من خلال الصفحة الرئيسية؛ يتم الضغط على أيقونة (حساب جديد).

سوف يظهر ثلاثة اختيارات تشمل (حساب صاحب عمل، حساب عامل عن بُعد، حساب مزود خدمة).

في حالة الموظف الباحث عن عمل عن بعد؛ يتم الضغط (حساب عامل عن بُعد).

في حالة صاحب العمل الباحث عن موظفين عن بُعد؛ يتم اختيار (حساب صاحب عمل).

وفي حالة الفرد الذي يبغى أن يكون وسيط لتوفير الموظفين عن بُعد لصاحب العمل؛ يتم اختيار (حساب مزود الخدمة).

ويلي ذلك البَدْء في استكمال باقي خطوات التسجيل في بوابة العمل عن بُعد، والصورة التالية توضح ذلك.

وظائف شاغرة للرجال والنساء برنامج العمل عن بعد

أعلن برنامَج العمل عن بُعد عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالعديد من التخصصات والمسميات المختلفة التي تضم أعلى الوظائف رواتب في السعودية للنساء والرجال، ولقد جاءت أهم هذه الوظائف على النحو التالي:

موظف تسويق إلكتروني.

موظف مندوب مبيعات.

وظيفة مدخل البيانات Data Entry.

موظف خدمة عملاء.

موظفة موارد بشرية.

ويُمكن التسجيل في أي من هذه الوظائف والمهن في السعودية من خلال الدخول إلى اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى قسم الوظائف بوابة العمل عن بُعد

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم (حساب العامل عن بُعد).

البحث عن الوظيفة من خلال مربع البحث، أو الضغط على اسم الوظيفة المطلوبة إذا كانت تظهر في الصفحة الرئيسة.

البَدْء في التقديم على الوظيفة في حالة استيفاء الشروط التي وضعها صاحب العمل.

وبعد توضيح أهم المعلومات عن بوابة العمل عن بعد تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد بها والتقدم إلى الوظائف؛ تجدر الإشارة إلى أن هذه البوابة تضم عدد هائل من الوظائف الشاغرة للنساء والرجاء من جميع التخصصات ولجميع المؤهلات الدراسية وجميعها بنظام العمل أون لاين عن بُعد.