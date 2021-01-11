أعلى 10 دول إصابة بـ كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وكشف الإحصاء أن إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا وصل عالميا إلى مليون و929016 وفيات.
وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابات بـ كورونا فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.
وأعلن إحصاء رويترز قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات فى العالم، وهى :
الولايات المتحدة 22038002 إصابة
الهند 10450284
البرازيل 8075998
روسيا 3401954
المملكة المتحدة 3072349
فرنسا 2783256
تركيا 2326256
إيطاليا 2276491
إسبانيا 2050360
ألمانيا 1905472
قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
السعودية 363809
الأردن 307209
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