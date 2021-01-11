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أعلى 10 دول إصابة بـ كورونا فى العالم

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محمد عبد المحسن 2021-01-11 04:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وكشف الإحصاء أن إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا وصل عالميا إلى مليون و929016 وفيات.

وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابات بـ كورونا فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وأعلن إحصاء رويترز قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات فى العالم، وهى :

الولايات المتحدة 22038002 إصابة

الهند 10450284

البرازيل 8075998

روسيا 3401954

المملكة المتحدة 3072349

فرنسا 2783256

تركيا 2326256

إيطاليا 2276491

إسبانيا 2050360

ألمانيا 1905472

قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

السعودية ‭‭363809‬ ‬

الأردن ‭ ‭307209‬ ‭‭‭‬ ‭

 

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