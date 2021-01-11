جدة - نرمين السيد - وأكد موقع Vatican News أن الطبيب فابريزيو سوكورسى 78 عاما، نقل إلى مستشفى جيميلى فى روما بسبب إصابته بالسرطان، وفارق الحياة إثر مضاعفات إصابته بالفيروس التاجي. واختار البابا فرنسيس سوكورسى طبيبا شخصيا له عام 2015. ويأتى هذا الخبر فى وقت أعلن فيه الحبر الأعظم فى مقابلة بثتها القناة الخامسة الإيطالية مساء أمس الأحد، أن الفاتيكان ستطلق حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل، مبديا رغبته فى تلقى اللقاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الطبيب الشخصى لـ بابا الفاتيكان متأثرا بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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