البرازيل بصدد بدء إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسى

جدة - نرمين السيد - وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمى على موقع "تويتر" فجر اليوم الاثنين أن البرازيل ستبدأ بإنتاج اللقاح اعتبارا من 15 يناير الجاري. وكانت شركة Uniao Quimica البرازيلية للأدوية قد أكدت فى السادس من يناير تسلمها المواد الخلوية المطلوبة لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" داخل البلاد. وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى عن بدء إنتاج "سبوتنيك V" فى الهند والصين وكوريا الجنوبية.

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