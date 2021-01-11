زعيم كوريا الشمالية يعلن إكمال عملية تشكيل قوات نووية

جدة - نرمين السيد - وقال كيم جونج أون، حسبما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن القوة الوطنية لكوريا الشمالية بلغت "أعلى مستوى فى أى وقت مضى".
واختار أعضاء حزب العمال الكورى الحاكم فى كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمينا عاما له، ليتولى هذا المنصب من والده الراحل، كيم جونغ إل.
وسبق أن دعا كيم جونج أون، يوم 8 يناير، إلى تصميم معدات عسكرية أوتوماتيكية محدثة تتميز بجودة عالية، مشيرا إلى أنه يجب على كوريا الشمالية مواصلة تطوير الأسلحة النووية وخاصة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية لمسافة تبلغ 15 ألف كيلومتر.
وشدد على أن كوريا الشمالية لن تستخدم قدراتها النووية إلا إذا حاولت "القوات العدوانية" استغلال سلاحها النووى ضد بلاده.
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