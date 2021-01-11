صدمة لترامب بسبب حلفائه: لا يمكن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يحذرونه من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

ونقلت المجلة عن أعضاء في الحزب الجمهوري، إنه من غير المرجح أن يترشح الرئيس مجددًا، رغم أن هذا قد يزعجه.

وقال صديق لترامب للمجلة: "أعتقد أنه لن يحدث شيء.. لن يكون موجودًا في عام 2024.. لن يرشح نفسه.. سيضيع الوقت، ويقول إنه سوف يترشح.. لا أعتقد أنه سيقول أبدًا لن أترشح.. لكنه لن يترشح".

فيما كشف حليف لترامب عن إنه يرغب في تنظيم مسيرات وحملات ضد المرشحين الجمهوريين الذين لم يدعموا محاولته لإلغاء الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى رغبة ترامب في إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها 2024، وذلك بالتزامن مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.