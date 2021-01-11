نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.

جاء ذلك في بيان عاجل لقناة العربية.

وبدأت واشنطن، في 10 ديسمبر الأول الماضي، بضربات استباقية للقرار الكبير، حيث أعلنت تصنيف المندوب الإيراني لدى مليشيا الحوثي، حسن إيرلو، في قائمة الإرهاب، قبل أن تقرر تصنيف 5 من أبرز القيادات الأمنية الحوثية التي ارتكبت أبشع انتهاكات حقوق الإنسان منذ اجتياح صنعاء.

وبالتأكيد سيكون هناك تأثير داخلي وعالمي للقرار الأمريكي على الحوثيين، وهذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.