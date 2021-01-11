فوائد علاجية مذهلة لعشبه البابونج

يسعى الكثير إلي استعمال الأعشاب الطبيعية لحل بعض المشاكل الصحية وذلك لعدة أسباب منها قلة أو انعدام الآثار الجانبية وكذلك قلة التكلفة المادية وتوافر هذه الأعشاب في البيئة المحيطة ومن هذه الأعشاب العلاجية عشبه البابونج وتنتشر هذه العشبه في عدة مناطق منها أمريكا الشمالية وأستراليا وأوربا واسيا وتصدر منها مصر ألاف الأطنان وهي زهرة عطرية لها رائحة ذكية قريبة من رائحة التفاح ولونها أصفر من المنتصف ولها بتلات بيضاء لها أهمية علاجية كبيرة لذلك تدخل ضمن تركيب بعض أنواع الصابون والزيوت والكريمات ومساحيق التجميل.فوائد عشبه البابونج
- تسمي عشبه البابونج بصديقة القلب حيث تهدئ من ضربات القلب وتحسن الدورة الدموية.
- منقوع البابونج مفيد لمن يعاني من نزلات البرد والتهابات اللثة وتقرحات الفم.
- مهدئ للأعصاب حيث تعد من أفضل المشروبات لمن يعاني من الأرق وقلة النوم.
- مفيدة لمن يعاني من التهاب المثانة والالتهابات النسائية وكذلك مضادة للجراثيم.
- تستخدم كمادات لعلاج رمد العيون.
- طاردة للغازات لذلك تستخدم لحل مشاكل القولون وكذلك لعلاج القولون العصبي.
- مفيدة جدا لعلاج الانقباض العضلي لذا يفضل تناولها قبل القيام بأي مجهود عضلي.
- مفيدة لعلاج الحكة والحساسية والأكزيما في حالة شربها أو في حالة استخدامها كمطهر للجلد.
- تقلل من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي والقولون والبروستاتا
- تقلل من ألام الكليتين والمغص الكلوي.
وضع مقدار ملعقتين أو ثلاثة من شاي أزهار البابونج وصب عليها مقدار كوب من الماء المغلي واتركها مدة ثلاثة أو اربع دقائق وبعدها باستخدام مصفاة الشاي قم بتصفية الخليط وقم بإضافة ملعقة من العسل وتناوله دافئ.الممنوعين من تناول البابونج
- يمنع تناول البابونج للسيدات اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل.
- ويمنع مستخدمي الأسبرين والأدوية الخاصة بسيولة الدم من استخدام البابونج.
- لا يفضل تناول شاي البابونج للحوامل لأنه قد يتسبب في الإجهاض.
- يمنع تناول البابونج للمرضي القادمون علي إجراء احدي العمليات الجراحية ويجب إخبار الطبيب المعالج بذلك حيث أثبتت بعض الأبحاث بضرورة وقف تناول البابونج لمدة أربعة عشر يوما علي الأقل قبل الخضوع لأي عملية جراحية.
الوسوم
يسعى الكثير إلي استعمال الأعشاب الطبيعية لحل بعض المشاكل الصحية وذلك لعدة أسباب منها قلة أو انعدام الآثار الجانبية وكذلك قلة التكلفة المادية وتوافر هذه الأعشاب في البيئة المحيطة ومن هذه الأعشاب العلاجية عشبه البابونج وتنتشر هذه العشبه في عدة مناطق منها أمريكا الشمالية وأستراليا وأوربا واسيا وتصدر منها مصر ألاف الأطنان وهي زهرة عطرية لها رائحة ذكية قريبة من رائحة التفاح ولونها أصفر من المنتصف ولها بتلات بيضاء لها أهمية علاجية كبيرة لذلك تدخل ضمن تركيب بعض أنواع الصابون والزيوت والكريمات ومساحيق التجميل.فوائد عشبه البابونج
- تسمي عشبه البابونج بصديقة القلب حيث تهدئ من ضربات القلب وتحسن الدورة الدموية.
- منقوع البابونج مفيد لمن يعاني من نزلات البرد والتهابات اللثة وتقرحات الفم.
- مهدئ للأعصاب حيث تعد من أفضل المشروبات لمن يعاني من الأرق وقلة النوم.
- مفيدة لمن يعاني من التهاب المثانة والالتهابات النسائية وكذلك مضادة للجراثيم.
- تستخدم كمادات لعلاج رمد العيون.
- طاردة للغازات لذلك تستخدم لحل مشاكل القولون وكذلك لعلاج القولون العصبي.
- مفيدة جدا لعلاج الانقباض العضلي لذا يفضل تناولها قبل القيام بأي مجهود عضلي.
- مفيدة لعلاج الحكة والحساسية والأكزيما في حالة شربها أو في حالة استخدامها كمطهر للجلد.
- تقلل من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي والقولون والبروستاتا
- تقلل من ألام الكليتين والمغص الكلوي.
وضع مقدار ملعقتين أو ثلاثة من شاي أزهار البابونج وصب عليها مقدار كوب من الماء المغلي واتركها مدة ثلاثة أو اربع دقائق وبعدها باستخدام مصفاة الشاي قم بتصفية الخليط وقم بإضافة ملعقة من العسل وتناوله دافئ.الممنوعين من تناول البابونج
- يمنع تناول البابونج للسيدات اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل.
- ويمنع مستخدمي الأسبرين والأدوية الخاصة بسيولة الدم من استخدام البابونج.
- لا يفضل تناول شاي البابونج للحوامل لأنه قد يتسبب في الإجهاض.
- يمنع تناول البابونج للمرضي القادمون علي إجراء احدي العمليات الجراحية ويجب إخبار الطبيب المعالج بذلك حيث أثبتت بعض الأبحاث بضرورة وقف تناول البابونج لمدة أربعة عشر يوما علي الأقل قبل الخضوع لأي عملية جراحية.
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