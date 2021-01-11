المكسيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 10.003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و502 حالة وفاة .



جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 10.003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و502 حالة وفاة . وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية, اليوم أن العدد الإجمالى للإصابات ارتفع إلى مليون و534.039 إصابة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 133.706 حالات وفاة.

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