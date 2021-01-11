قادتها إرهابيون.. الخارجية الأمريكية تصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كتنظيم إرهابي، وقادته إرهابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذا يهدف الى تحميل ميلشيا الحوثي المسؤولية عن أعمالها الإرهابية بما في ذلك الهجمات عبر الحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.

وأضاف بومبيو أنه سيخطر الكونجرس بنية وزارة الخارجية الأمريكية في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقرر بومبيو أنه يهدف لإدراج عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الارهاب.

وكانت وكالات أنباء كشفت عن عزم الولايات المتحدة إدراج ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية اليوم الإثنين.