واشنطن تعلن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التى تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجارى".

وأضاف بومبيو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثى وعبدالخالق بدر الدين الحوثى وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأكد بومبيو بأن الخطوة ستؤثر على الوضع الإنسانى المتدهور فى اليمن، مشيرا إلى أن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنسانى والواردات إلى اليمن.