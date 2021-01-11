قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكنه أن يصدر عفوا عن نفسه، لكن ليس في الجرائم التي تمس تشريعات الولايات المتحدة.
وأوضحت بيلوسي في حوار مع قناة "سي بي سي" أن "ترامب يمكن أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية، ولكنه لا يستطيع أن يعفو عن نفسه في الجرائم الخاصة بتشريعات الولايات، لذلك يجري التحقيق ضده في ولاية نيويورك".
ومنذ الأربعاء الماضي بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي، أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ضغوطا وتحركات لمسائلته وعزله قبل أيام من موعد تسليم السلطة.
وقد تسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس إلى سقوط قتلى وجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلوسي: ترامب يمكنه أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.