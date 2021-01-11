بيلوسي: ترامب يمكنه أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية فقط

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكنه أن يصدر عفوا عن نفسه، لكن ليس في الجرائم التي تمس تشريعات الولايات المتحدة.

وأوضحت بيلوسي في حوار مع قناة "سي بي سي" أن "ترامب يمكن أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية، ولكنه لا يستطيع أن يعفو عن نفسه في الجرائم الخاصة بتشريعات الولايات، لذلك يجري التحقيق ضده في ولاية نيويورك".

ومنذ الأربعاء الماضي بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي، أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ضغوطا وتحركات لمسائلته وعزله قبل أيام من موعد تسليم السلطة.

وقد تسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس إلى سقوط قتلى وجرحى.