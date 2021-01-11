فريق الصحة العالمية يتوجه إلى الصين للكشف عن منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين إنه "بعد التشاور بين الجانبين، سيزور فريق الخبراء الدولى بمنظمة الصحة العالمية الصين يوم 14 يناير الجارى، لإجراء تعاون علمى مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب مصدر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".
وكان نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية "تسنغ يى شين" صرح أمس الأول السبت، أن الصين مستعدة لاستقبال فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيقات فى أصل (كوفيد-19)، وأن الخبراء الصينيين سيذهبون مع فريق المنظمة العالمية إلى "ووهان" (المركز السابق لتفشى الفيروس فى الصين) لإجراء التحقيق.
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