العراق يعلن موعد وصول لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الاخبارية - إن "العراق وقع مع شركة فايزر، وسنبدأ بتسلم الجرعة الأولى فى الفترة المقبلة، وستكون هناك التزامات مع فايزر وغيرها".
وأضاف :"مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولى للقاحات، الذى يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية "، منوهاً بأنه فى حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هى 20 % أى 8 ملايين جرعة، مشيرا إلى أن الاتفاق الأولى مع (فايزر) هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة أى فى الشهرين المقبلين.
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