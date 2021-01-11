أمريكا تعتزم تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل عشرة أيام من انتهاء ولايته، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية أجنبية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه سيخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.
وقال في بيان: ”أعتزم -أيضا- إدراج ثلاثة من قادة حركة الحوثي وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، على قائمة الإرهابيين الدوليين“.
وأضاف بومبيو أن التصنيف يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.
وكشف بومبيو عن وجود خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن.
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