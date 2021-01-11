جو بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وذلك بعد 3 أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء، لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.
وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضا الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين من عمره، للأمريكيين: "لا شيء يدعو إلى القلق"، عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح "فايزر" في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020.
وأضاف بايدن آنذاك:"اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مشيرا إلى أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملي يمكن أن نواجهه كأمة".
وتوفي أكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انتقد بايدن، الجمعة، آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافا إياها بـ"المهزلة".
وتلقى 6.7 مليون أمريكي فقط جرعة أولى حتى الآن، وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المعلن في حينها والبالغ 20 مليونا بحلول نهاية عام 2020.
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