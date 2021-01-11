إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 90 مليونا

أظهر إحصاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 90 مليونا، اليوم الاثنين، بينما تسارع دول العالم لتدبير اللقاحات وتواصل تمديد أو تعيد فرض العزل العام لمكافحة سلالات جديدة للفيروس.

واكتشفت سلالات جديدة من الفيروس في البداية في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وتنتشر سريعا في أرجاء العالم.

وتسارعت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الشهور القليلة الماضية، وأظهر إحصاء لـ "رويترز" أن نحو ثلث الإصابات الإجمالية قد سُجل خلال آخر 48 يوما.

ولا تزال أوروبا، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول منطقة في العالم تسجل 25 مليون إصابة، أسوأ المناطق تضررا من الجائحة، تليها أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية، بعدد 22.4 مليون و16.3 مليون إصابة على التوالي.

وسجلت أوروبا نحو31 في المئة من الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم والبالغة نحو 1.93 مليون.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 22 مليون إصابة.