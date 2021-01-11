المتحدث باسم الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلن المتحدث باسم الرئيس المكسيكي خيسوس راميريز كويفاس ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في تغريدة له على الموقع التدوينات القصيرة "تويتر". وقال كويفاس -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إنه بصحة جيدة وسيعمل من المنزل باتباع جميع البروتوكولات الصحية. يشار إلى أن المكسيك قد سجلت أكثر من 5ر1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم ما لا يقل عن 133 ألفا و204 حالات وفاة، وذلك وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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