بكين: خبراء الصحة العالمية يبدأون زيارة للصين الخميس للتحقيق في منشأ "كورونا"

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الاثنين/ أن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيبدأون زيارة ميدانية إلى الصين يوم /الخميس/ المقبل للتحقيق في منشأ فيروس "كورونا".

وذكرت اللجنة –في بيان اليوم- أنه "بعد التشاور بين الجانبين، سيزور فريق الخبراء الدولي بمنظمة الصحة العالمية الصين يوم 14 يناير الجاري؛ لإجراء تعاون علمي مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب مصدر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".

ولم تقدم اللجنة مزيدا من التفاصيل حول برنامج عمل فريق المنظمة العالمية.

وكان نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية "تسنغ يي شين" صرح أمس الأول /السبت/ أن الصين مستعدة لاستقبال فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيقات في أصل (كوفيد-19)، وأن الخبراء الصينيين سيذهبون مع فريق المنظمة العالمية إلى "ووهان" (المركز السابق لتفشي الفيروس في الصين) لإجراء التحقيق.

وزار خبراء منظمة الصحة العالمية الصين مرتين العام الماضي؛ لتتبع منشأ الفيروس، فيما تؤكد الصين أنها إيجابية ومنفتحة وداعمة لتحقيق المنظمة العالمية.