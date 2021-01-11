جورباتشوف يدعو موسكو وواشنطن إلى تجديد رفض نشوب أي حرب نووية

دعا الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، روسيا والولايات المتحدة بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، إلى تجديد إعلانهما حول عدم السعي للتفوق العسكري، وضمان عدم نشوب حرب نووية.
ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الإثنين/ عن جورباتشوف قوله إنه مع وصول الإدارة الجديدة لبايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، يتعين على روسيا تجديد اقتراحها لتأكيد الصيغة الخاصة بعدم جواز الحرب النووية، والتي تم تكريسها في إعلان عقب نتائج القمة السوفيتية الأمريكية في جنيف.
وأشار الزعيم السوفيتي السابق إلى أن نتائج اجتماعه الأول في جنيف مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان الذي عقد في عام 1985، لا تزال ذات صلة وذات أهمية، مضيفا أن روسيا عرضت مؤخرًا على الولايات المتحدة تجديد تأكيد هذه الصيغة والآن تأتي إدارة جديدة، وسيكون من المفيد تجديد هذا الاقتراح.
يذكر أن الطرفين قد اتفقا آنذاك وأعلنا في بيان مشترك أن "الحرب النووية مرفوضة ولا منتصر فيها، ولن يسعى أي طرف إلى التفوق العسكري.
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