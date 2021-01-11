فيديو مثير للجدل أثناء اقتحام الكونجرس.. نواب جمهوريون يرفضون ارتداء الكمامات.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة أثارت جدلًا واسعًا خلال أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي بتحريض من الرئيس دونالد ترامب.
ويظهر في مقطع الفيديو بعض من أعضاء الحزب الجمهوري وهم يرفضون ارتداء الكمامات، رغم تحذيرات بعض المسئولين من أن بعض النواب خالطوا أشخاصًا مصابين بفيروس كورونا.
واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.
وبحلول السبت، رفع مدعون 17 قضية في محكمة المقاطعة الفيدرالية و40 في محكمة مقاطعة كولومبيا العليا، لجرائم تتراوح بين الاعتداء على ضباط الشرطة ودخول مناطق محظورة وسرقة ممتلكات فدرالية وتهديد المشرعين.
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