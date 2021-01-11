2000 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة..وهذه حصيلة الإصابات

قالت السلطات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية إنها سجلت تراجعًا في عدد الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، بعد إن شهدت الأعداد زيادة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وصلت عدد الإصابات إلى 213905 حالات إصابة جديدة ، بينما لم تنخفض الوفيات كثيرًا، وسجلت 1814 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وقبل أيام وصلت أمريكا ل300 ألف إصابة، و4 آلاف وفاة في يوم واحد، في حصيلة ثقيلة وكبيرة.

وترفع الأرقام الأخيرة العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 22406747 مليون حالة مع وفاة ما لا يقل عن 374322 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.

تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات عادت من الخارج.

وفيما يخص طرح اللقاح، فحتى الآن ، تم توزيع 22،137،350 جرعة لقاح ، مع ما لا يقل عن 6،688،231 حقنة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.