مدير محارق ألمانيا يستغيث: نحرق 100 جثة من المتوفين بكورونا يوميا ولا نستطيع المزيد

دقت محارق الجثث وإدارة المدافن بمدينة نورنبيرج الألمانية، إنذارًا للسلطات بعد تزايد أعداد الوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بشكل كبير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال القائم على أمر المحارق والمدافن بالمدينة جيرهارد كراتزير، إن الأعداد تتزايد بشكل سريع، وأنهم استقبلوا 100 جثة في يوم، وهو ما شكل عبئًا كبيرًا عليهم لإحراق كل هذه العدد.

وألمح إلى إن هذه الأعداد تعني تأخيرات إذا لاتزال جثث عديدة موجودة في الثلاجات ، مبينا أنّ الثلاجات لم تعد تحتمل أيضًا المزيد من الوفيات.

وقال كراتزير: "لم نعد نتحمل إجراءات الحرق والدفن. القدرة الاستيعابية للمشرحة 240، وهي لم تعد تتحمل المزيد، ومن أجل ذلك تم رفع القدرة الاستيعابية بإدخال ثلاجات إضافية للخدمة".

وأشار إلى أنّ القوانين بولاية بافاريا التي تتبع لها مدينة نورنبيرج، تمنع دفن الموتى إلا بعد مرور 96 ساعة على الوفاة، متسائلا إن كان سيتم الالتزام بهذا القانون في الأسابيع والأشهر القادمة أم لا.

كشف بأنّ أعداد الوفيات من فيروس كورونا زادت في الأيام الماضية بنسبة 30 بالمائة، هذا في الوقت الذي سجلت في ألمانيا وفيات قاربت ال500 في يومٍ واحد، ما يرفع الإجمالي ليتجاوز الــ40 ألف، والإصابات لأكثر من مليون وتسعمائة ألف، بعد تسجيل نحو 17 ألف إصابة في يوم.