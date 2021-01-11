اليوم.. بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين للامريكيين آنذاك إنه "إنني أفعل هذا لإثبات أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين عندما يكون متاحًا لأخذ اللقاح ، فلا داعي للقلق".
وخلال تلقي الجرعة، وجه بايدن الشكر إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين، بما في ذلك المرأة التي أعطت الحقنة ، قائلًا ، "نحن مدينون لكم كثيرًا بالفعل".
ولقي أكثر من 374 ألف شخص حتفهم بسبب فيروس كورونا في أمريكا، وانتقد بايدن يوم الجمعة توزيع الرئيس دونالد ترامب المضطرب للقاحات ووصفه بأنها "مهزلة".
وتلقى حوالي 6.7 مليون أمريكي حتى الآن الجرعة الأولى - وهو ما يقل كثيرا عن الهدف البالغ 20 مليونا بحلول نهاية عام 2020.
لكن تم توزيع 22.1 مليون جرعة على الصعيد الوطني ، مما يؤكد التحدي اللوجستي المتمثل في إعطاء الحقن للمسنين والعاملين الصحيين الذين يمثلون الأولوية.
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