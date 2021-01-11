اليوم.. بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه سيحصل على جرعته الثانية من لقاح كوفيد-19 اليوم الإثنين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الاولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال فريق بايدن إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضا الجرعة الثانية امام وسائل الاعلام، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين للامريكيين آنذاك إنه "إنني أفعل هذا لإثبات أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين عندما يكون متاحًا لأخذ اللقاح ، فلا داعي للقلق".

وأضاف بايدن "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مشيرا الى ان عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملي يمكن أن نواجهه كأمة".

وخلال تلقي الجرعة، وجه بايدن الشكر إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين، بما في ذلك المرأة التي أعطت الحقنة ، قائلًا ، "نحن مدينون لكم كثيرًا بالفعل".

ولقي أكثر من 374 ألف شخص حتفهم بسبب فيروس كورونا في أمريكا، وانتقد بايدن يوم الجمعة توزيع الرئيس دونالد ترامب المضطرب للقاحات ووصفه بأنها "مهزلة".

وتلقى حوالي 6.7 مليون أمريكي حتى الآن الجرعة الأولى - وهو ما يقل كثيرا عن الهدف البالغ 20 مليونا بحلول نهاية عام 2020.

لكن تم توزيع 22.1 مليون جرعة على الصعيد الوطني ، مما يؤكد التحدي اللوجستي المتمثل في إعطاء الحقن للمسنين والعاملين الصحيين الذين يمثلون الأولوية.