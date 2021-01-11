رغم الإغلاق.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، قفزة جديدة في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لأحدث إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، فقد تم رصد 12497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، انخفاضا عن 16946 حالة تم تسجيلها بالأمس.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و921024. شخصا.

وأشارت البيانات، اليوم الاثنين، إلى أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 343 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40686 وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد حذرت السبت من أن" أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في ألمانيا.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هدف الحكومة واضح، وهو تخفيض عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض بشكل كبير إلى مستوى 50 حالة جديدة لكل 100 ألف من السكان في سبعة أيام، أو حتى أقل من هذه النسبة.

وجدير بالذكر أن السلطات الألمانية اتخذت - في وقت سابق - قرارا بتمديد أمد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، حتى 31 يناير الجاري.

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الإثنين أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس.

وأودى انتشار الوباء بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.