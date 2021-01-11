اليابان تكشف تطورات سلالة كورونا البرازيلية.. وحقيقة الطفرة الجينية

كشفت وزارة الصحة اليابانية تفاصيل للحالات التي أعلنت عنها أمس والمصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا النسخة المتحورة في البرزايل، أو السلالة الخامسة، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن الركاب الذين قدموا من البرازيل إلى اليابان، وخضعوا للحجر الصحي ، وأثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 في أوائل يناير، تبين لاحقًا أنهم أصيبوا بطفرات فيروسية مختلفة، إلا إنها تبدو مشابهة لسلالة فيروس كورونا التي شوهدت لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن المسافرين كانوا في ولاية أمازوناس البرازيلية وهبطوا في مطار هانيدا بطوكيو في الثاني من يناير، و كانت نتيجة اختبارهم إيجابية في الحجر الصحي بالمطار.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية إن نظيرتها اليابانية أبلغتها يوم السبت الماضي بالتطورات.

وعبرت السلطات الصحية اليابانية عن قلقها بشأن التحور الجديد للفيروس بسلالة الخامسة البرازيلية، لأنها تبدو مثل تلك التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، بسبب كونها أكثر سهولة في الانتقال بين الأشخاص ورفع معدلات العدوى، في وقت تشهد فيه اليابان ارتفاعًا في أعداد المصابين، ودول عدة في العالم.

ووفق كلام المختصين، لا يوجد دليل حتى الآن، على أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر خطورة أو يمكن أن تؤثر على فعالية اللقاحات.

ولم تتمكن وزارة الصحة اليابانية بعد من تحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة التي قدمت إليها من البرازيل أكثر قابلية للانتقال والعدوى أم لا، وهو الأمر الذي يقول إن البرازيل التي تعاني من تفشي فيروسي بعد الولايات المتحدة والهند، يتفشى فيها سلالة خامسة لكورونا، ممايفرض عليها اجراءات للبحث والتقصي لمعرفة مكان نشوء الوباء هذه المرة.