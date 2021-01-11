بريطانيا: نعيش في أسوأ نقطة لتفشي كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الاثنين، أن البلاد تعيش في أسوأ نقطة من تفشي فيروس كورونا.

ويوم الجمعة الماضي، وصف رئيس بلدية لندن صديق خان انتشار فيروس كورونا في المدينة بأنه "خارج عن السيطرة، فيما باتت مستشفيات العاصمة البريطانية على وشك بلوغ أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وتسجل مستشفيات لندن، المدينة التي يقدر سكانها بتسعة ملايين نسمة وتخضع منذ 20 ديسمبر لإغلاق تم تشديده وتوسيعه ليشمل كل أنحاء إنجلترا، دخول حوالي 830 شخصا يوميا مقابل نحو 500 شخص قبل عيد الميلاد.

والسبت، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، حاجز 3 ملايين حالة لتصبح المملكة المتحدة خامس دولة في العالم تتخطى هذه العتبة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.