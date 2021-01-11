أمريكا تعتزم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.. هل تقترب حرب اليمن من نهايتها؟

أعلنت الولايات المتحدة، فجر اليوم، تصنيف مليشيات الحوثي اليمنية جماعة إرهابية، في خطوة من شأنها تعزيز جهود تسوية الأزمة اليمنية التي استمرت لأكثر من 6 سنوات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي: "الخارجية ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف: "نستهدف إدراج قادة مليشيات الحوثي وفي مقدمتهم عبد الملك الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، وتصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية يحملها مسؤولية أعمالها الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان والبنية التحتية المدنية".

وتابع بومبيو: "تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية يستهدف تعزيز جهود الدفع باتجاه يمن موحد يتمتع بالسيادة دون تدخل إيراني ويعيش في سلام مع جيرانه"، مشيرًا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.

واستطرد: "مليشيات الحوثي شنت حملة وحشية أودت بحياة الكثيرين وهي مستمرة بزعزعة استقرار المنطقة وحرمان اليمنيين من الحل السلمي للصراع في بلادهم".

يأتي القرار عقب سلسلة هجمات ومجازر حوثية إيرانية، أبرزها الهجوم المروع على مطار عدن الدولي.

واستهدف الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 135 شخصا، إبادة جماعية للسلطة المحلية والدولة والحكومة التي تشكلت تحت أنظار المجتمع الدولي وتقف عليها آمال اليمنيين وجهود السلام، في جريمة هزت العالم.

ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، أن القرار يأتي وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، لكنها رأت أن القرار سيحرم عناصر الحوثي من الدعم المالي الذي يحصلون عليه عبر البنوك والمؤسسات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنه وفي "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال وغرب اليمن، حيث يعيش غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة، سيؤثر القرار سلبا على الجهود الإنسانية للتبرع بالأغذية والأدوية".

وأوضحت أن ذلك سيكون خوفًا من أن يستولي الحوثيون على المساعدات الإنسانية لتحقيق أرباح لهم، حيث يسيطر الحوثيون أيضًا على العاصمة صنعاء وأجزاء من مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، حيث يتم تفريغ الكثير من المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم.