نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا أمام وسائل الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه سيحصل على جرعته الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد ثلاثة أسابيع من تطعيمه بالجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

ومن جانبه، قال بايدن، 78 عاماً للأمريكيين وقت تطعيمه: "لا شيء يدعو إلى القلق".

لفت فريقه، إلى إن الرئيس المنتخب سيحصل على الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام أيضاً، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

ويذكر أن أكثر من 374 ألف شخص، توفوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وانتقد بايدن الجمعة الماضي، آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، واصافا اياها بـ"المهزلة".

وأضاف بايدن: "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مشيراً إلى أن توزيع اللقاح "سيكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة".

وكان 6.7 ملايين أمريكي فقط، حصلوا على جرعة أولى حتى الآن، وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المُعلن والبالغ 20 مليوناً بحلول نهاية 2020.