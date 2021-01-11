نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1.9 مليون وفاة و90.3 مليون إصابة بكورونا حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 90.3 مليون حالة.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى90.270 مليون، في حين اقترب عدد المتعافين من 50 مليوناً، أما عدد الوفيات فتجاوز1.934 مليون.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، والمملكة المتحدة، كما تتصدر دول العالم بعدد الوفيات، أمام البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.