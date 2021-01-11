انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن حساب المواطن وأهم تفاصيل الدفعة 38 لشهر يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأ الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية على شبكة الإنترنت كما هي العادة في كل شهر، حيث يتجه المستفيدين من البرنامج إلى البوابة الرسمية باستخدام بطاقة الهوية للتعرف على نزول المبالغ المالية الخاصة بهم، فهو أحد البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين المستحقين للدعم، عن طريق إيداع المبالغ المالية لهم في كل شهر بالحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

ما هو برنامج حساب المواطن وأهميته ؟

منذ تولي الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الحكم وأعلن عن قيامه بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وأطلق رؤية 2030 والتي تضمنت خطة للنهوض بالبلاد في شتى القطاعات والهيئات والوزارات والتي تهدف إلى رفع الدعم عن غير المستحقين لها وتعويض المواطنين المستحقين للدعم من خلال حساب المواطن، على أن يتم تطوير كافة قطاعات الدولة واستخدام التقنية الرقمية وتطوير المصانع والشركات والهيئات.

واهتمت الدولة بتوفير بيئة صالحة للمواطنين بالمملكة كما اهتمت بالطبقات المعدومة ومحدودة الدخل ومساعدتهم على التكيف مع الأوضاع الجديدة عن طريق توفير دعم مادي لهم في كل شهر، ولكن بحسب شروط محددة يجب أن تتوافر لديهم للحصول على الدعم المادي.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

من حق المتقدمين للحصول على الدعم المادي والذين سجلوا بالفعل على المنصة أن يستعلموا عن أسماءهم من خلال البوابة الرسمية لحساب المواطن عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المواطن. ذكر رقم الهوية في الخانة المخصصة. ذكر كلمة المرور الخاصة بالمستعلم. إضافة رمز التحقق. الضغط على كلمة دخول.

تفاصيل الدفعة 38 من حساب المواطن

نشر برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة 38 لشهر يناير الجاري، وهي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي ويستفيد منها حوالي 10.7 مليون مواطن.