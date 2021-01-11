صرف الضمان الاجتماعي من وزارة العمل 1442 برقم الهوية

صرف المساعدات المقطوعة أحدى الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، فموعد صرف تلك المساعدات وإيداع الدفعات لمستحقيها من أبرز الأمور التي تشغل عقول الكثيرين اليوم، ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وموعد صرف الدفعات الجديدة.

المساعدة المقطوعة 1442

تصرف مساعدت الضمان الاجتماعي بشكل سنوي أو نصف سنوي من كل عام، فهي تضم كافة الأسر السعودية ولجميع الفئات، هؤلاء أصحاب الدخل المحدود والمنخفض، فهو برنامج مخصص لمساعدت الأسر السعودية لتكيف مع ظروف المعيشة، فبرنامج المساعدة المقطوعة يمثل أحد أهم البرامج الإصلاح الاقتصادة ودعم الشعب السعودي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية

توفر وزارة العمل السعودية موقع خصص للاستعلام عن المساعدت المقطوعة متاح لجميع الأسر السعودية، وسنوضح لكم خطوات الاستعلام عن موعد صرف الدفعات الجديدة الآن.

أن يكون الشخص سعودي الجنسية. إلا يقل عمر المتقدم عن 35 عام. أن يكون مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض والمحدود. إلا يزيد راتب المتقدم عن 2000 ريال شهرياً.

تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء. المساعدة المقطوعة مقدمة لأصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. المساعدة المقطوعة مقدمة للسيدة الأرملة. السيدة المطلقة. المساعدة المقطوعة مقدمة للأمرآة التي تعيل أسرة. المساعدة المقطوعة مقدمة للأسر التي فقدت الأب. أسر السجناء. تصرف المساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة. تصرف المساعدة المقطوعة للسعوديين فقط.

شروط الحصول على مساعدت الضمان الاجتماعي برقم الهويةالفئات السعودية المستحقة للمساعدة المقطوعةأسباب تأخر صرف المساعدة المقطوعة

أكدت وزارة العمل السعودية أن سبب تأخر صرف دفعات المساعدة المقطوعة هو تزايد الأعداد المقدمة، الأمر الذي أخذ الكثير من الوقت والمجهود لدراسة تلك الطلبات والتأكد من أحقيتها للحصول على المساعدة المقطوعة وتطابق الشروط والمعايير عليهم، وأكدت الوزارة على قرب الإنتهاء من دراسة تلك الطلبات، موضحة أنه فى حال الإنتهاء سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة ويمكن الاطلاع عليهم من على موقع وزارة الموارد البشرية.