هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار

جدة - نرمين السيد - وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550. وفى وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالى 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

وكشفت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركى بارتفاع العجز التجارى الخارجى للبلاد إلى 5 مليارات دولار فى نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.