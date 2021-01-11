جدة - نرمين السيد - وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550. وفى وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالى 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.
وكشفت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركى بارتفاع العجز التجارى الخارجى للبلاد إلى 5 مليارات دولار فى نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.