أكثر من 213 ألف حالة.. أمريكا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة وصل إلى 22 مليونا و406 الاف و747 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد الوفيات 374 ألفا و322 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.