بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن قد خاطب الأمريكيين قائلا، "لا داعى للقلق"، وذلك عندما حصل على جرعته الأولى من لقاح فايزر فى مستشفى كريستيانا فى نيوارك بولاية ديلاوير فى 21 ديسمبر الماضى.

يشار إلى أن السلطات الصحية الأمريكية، كانت قد أعلنت تسجيل 213 ألفا و905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 1814 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.