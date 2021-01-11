جدة - نرمين السيد - وقال كويفاس -حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إنه بصحة جيدة وسيعمل من المنزل باتباع جميع البروتوكولات الصحية. يشار إلى أن المكسيك قد سجلت أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم ما لا يقل عن 133 ألفا و204 حالات وفاة، وذلك وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة المتحدث باسم الرئيس المكسيكى بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.