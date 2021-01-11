جدة - نرمين السيد - وأفاد التلفزيون الإيرانى بأن المناورات ستستمر يومين فى بحر عمان، انطلاقا من محافظة "كنارك"، وسيتم فيها استخدام بارجتى "مكران" و "زرة"، اللتان تحملان منصات لإطلاق الصواريخ". وأطلق الجيش الإيرانى، الأسبوع الماضي، أكبر مناورات للطائرات المسيرة فى محافظة سمنان، شمال شرق البلاد، بمشاركة مئات الطائرات التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى للجيش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تجرى مناورات صاروخية كبرى فى بحر عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.