المكسيك تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام لعلم الأوبئة خوسيه لويس ألوميا -حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إن الحالة التى تم رصدها هى لمواطن بريطانى يبلغ من العمر 56 عاما ووصل إلى العاصمة مكسيكو سيتى فى 28 ديسمبر الماضى قادما من أمستردام، مشيرا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى مدينة "ماتاموروس" شمال شرق البلاد.
يشار إلى أنه قد أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء فى شهر ديسمبر الماضي، ويعتقد أنها بدأت فى سبتمبر فى منطقة "كنت" جنوب شرقى انجلترا ويعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70%.
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