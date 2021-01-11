روسيا تسجل 436 وفاة جديدة و23315 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24...

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن وفاة 436 شخصا وتسجيل 23315 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل للشفاء 21786 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و800675.

وارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا إلى 3 ملايين و425269 وبلغ إجمالي الوفيات 62273 حتى الآن.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، كان أكثرها في العاصمة موسكو (4646)، تليها بطرسبورغ (3004) ثم ضواحي موسكو (1315).

وتم إجراء أكثر من 93.9 مليون اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء، هذا ويوجد الآن 625950 شخصا تحت المراقبة والإشراف الطبي.