للالتزام بتسعيرة أرامكو.. السعودية تراقب محطات الوقود بهذه الطريقة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس الأحد، عن أسعار البنزين المحدثة لشهر يناير الجاري؛ حيث رفعت سعر بنزين 91 عند 1.62 للتر، وسعر بنزين 95 عند 1.75 للتر على أن يبدأ التطبيق، اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وبدوها، شددت وزارة التجارة السعودية على مراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” المعلن عنها وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في المملكة، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

وأكدت الوزارة، متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريًا لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة والممتنعة عن البيع.

ودعت وزارة التجارة، ملاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دوريًا؛ تجنبًا للعقوبات النظامية.

وتقوم الوزارة السعودية، وفقا لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة, لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وحثت التجارة السعودية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على (الإنترنت)