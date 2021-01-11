روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأثنين تسجل 436 حالة وفاة و23,315 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأمس الأحد، قالت السلطات إنه تم تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.

وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، في حديث لقناة "روسيا 1" تسجيل حالة إصابة واحدة بالطفرة "البريطانية" للفيروس التاجي أواخر ديسمبر الماضي، خلال فحص المواطنين الروس العائدين من المملكة المتحدة.

وشددت المسؤولة على أن أدوات تشخيص كورونا المستخدمة في روسيا قادرة على رصد الطفرة الجديدة، مشيرة إلى أن اللقاحات الروسية ضد الوباء أكدت فعاليتها في حماية الناس من هذه الطفرة.

وسبق أن شددت الحكومة البريطانية في ديسمبر القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التي تعد ذات قدرة أكبر على التفشي.

وتم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين في عشرات الدول.