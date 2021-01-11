وزير الخارجية الإيطالي يشيد بدور الأردن في استقرار الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الأردن يلعب دورا أساسيا في الاستقرار الإقليمي، معربا عن تقدير بلاده لسياسة الاعتدال التي تنتهجها عمان في المنطقة والتزامها بمكافحة الإرهاب وتنظيم "داعش".

وأضاف دي مايو - خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في أثناء زيارته للعاصمة عمّان - إننا "ركزنا في حديثنا على الأزمة السورية والوضع في العراق وأنه أشار للصفدي إلى أن الأردن بمقدوره أن يضطلع بدور ذي أولوية في إعادة الإعمار المستقبلية للبلدين الجارين العراق وسوريا وعلى صعيد الأمن القومي أيضًا".

وأشار - بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم /الإثنين/ - إلى أنه "علاوة على ذلك، فإن حماية استقرار العراق من أولويات بلدينا فهي في وضع حرج ويحتاج إلى مساعدة دولية لمواجهة تحديات عديدة وإن إيطاليا مستعدة بالتأكيد لدعم هذه العملية بشكل ملموس".