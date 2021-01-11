روسيا تسجل 23 ألفا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تسجيل 23 ألفا و315 إصابة جديدة بالفيروس في 83 إقليما في روسيا، من بينهم أربعة آلاف و646 إصابة في العاصمة موسكو، فيما تم تسجيل 436 حالة وفاة بالفيروس، وأن 21 ألفا و786 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الإثنين/.
وكانت روسيا قد بدأت في الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم أنه تم إجراء أكثر من 93.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 383 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية.
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