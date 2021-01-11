مطار "هيثرو" البريطاني: تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% في 2020 بسبب كورونا

أعلن مطار "هيثرو" البريطاني، أحد أكبر مطارات أوروبا والأكثر ازدحاما في بريطانيا، تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% خلال عام 2020؛ نتيجة القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت إدارة المطار - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الإثنين/ - أن أحجام الشحن السنوية تراجعت أيضا بنسبة 28%؛ حيث أدى انخفاض عدد طائرات الركاب إلى انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.
وأضافت أنه بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تراجع عدد الركاب بنسبة 83%؛ بسبب قيام عدد من الدول بمنع دخول المسافرين من بريطانيا، ما أجبر ملايين الركاب على إلغاء سفرهم.
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