لست متفائلًا.. وزير الخارجية اليوناني: تركيا تنجرف للطمع وتعاون دفاعي مع أمريكا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن أثينا سيكون لها موقف بناء عند استئناف الاتصالات حول الاستكشافات مع أنقرة.

وعبر ديندياس عن أبرز ما يقلقه، وهو أن "تركيا في عام 2021 ليست كتركيا في عام 2016 ، عندما جرت الجولة الأخيرة من الاتصالات الاستكشافية".

وأضاف: "تنحرف تركيا اليوم عن تركيا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي عما كانت تتطلع إليه بالتكامل الأوروبي".

فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان اليوناني لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر إلى 12 ميلًا بحريًا ، شدد دندياس على أنه "أول امتداد لحدود الدولة اليونانية منذ عام 1947 ، وإنه سيكون كما كان دائمًا بالوسائل السلمية وعلى أساس من القانون الدولي ".

وردا على سؤال حول العلاقات بين أثينا وواشنطن ، قال وزير الخارجية إنهم يناقشون اتفاقية متعددة حول التعاون الدفاعي المشترك ستسمر لسنوات.

ذكر "طموحنا هو مواصلة تعزيز علاقاتنا مع الولايات المتحدة ،" لأنه يقوي الجغرافيا السياسية للبلاد في المنطقة".

كما ذكر الوزير أن اليونان أغلقت العام الماضي "القضايا المعلقة التي كانت مفتوحة لعقود"، مشيرًا إلى إنه جرى توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة للغاية، اثنان بشأن المناطق البحرية مع إيطاليا و مصر .

والثالث يتعلق بالتعاون الرائد في السياسة الخارجية والدفاع مع الإمارات العربية المتحدة ، مضيفا أن اليونان تسعى لتعميق التعاون مع فرنسا ودول أخرى.

وأشار إلى أن "حكومة ميتسوتاكيس واجهت تحديات مختلفة وتهديدات مختلطة العام الماضي بثقة كافية".

وشدد ديندياس على التزام اليونان بتحقيق المزيد من الانفتاح الدبلوماسي وتعزيز علاقاتها التقليدية.

وكشف "هذا الأسبوع سأزور إيطاليا والبرتغال. فيما يلى زيارة الى بلجيكا. وبعد ذلك بقليل سأقوم بزيارة لدول البلطيق "، كما أشار إلى أنه يتم أيضًا تطوير إطار عمل جديد للتعاون مع المملكة المتحدة ، بينما يتم فتح قنوات في آسيا وأفريقيا.

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية ، شدد ديندياس على أنه لا يمكن أن يكون متفائلًا ، لأن "الخطاب الصادر عن المسؤولين الأتراك ، وكذلك من الزعيم القبرصي التركي ، غير مشجع.