نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى في اشتباكات بين عصابات والشرطة في فنزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل 23 شخصًا، في اشتباك وقع بين الشرطة وعصابات في العاصمة الفنزولية كراكاس، وفقًا لتقارير صحفية ونشطاء في حقوق الإنسان.

وقال الناشط مارينو ألفارادو، عبر حسابه على موقع تويتر الاشتباك بدأ بعد ظهر الجمعة عندما نفذت وحدتان من الشرطة عملية في حي لا فيجا الذي تقطنه عصابات.

وبحسب صحيفة ألتيماس نوتيسياس، التي تعتبر مقربة من الحزب الاشتراكي الحاكم بفنزويلا، لا يوجد قتلى فيما يبدو بين الشرطة جراء المواجهات.

وكشف مرصد العنف في فنزويلا، وهو منظمة غير ربحية، أن فنزويلا من بين أكثر الدول التي يشيع فيها العنف، حيث بلغ معدل القتل حوالي 45.6 بالمئة لكل 100 ألف مواطن في عام 2020.