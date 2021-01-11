نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 436 وفاة جديدة و23315 إصابة بفيروس كورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 436 وفاة، و23315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لآخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل للشفاء 21786 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و800675.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و425269، وبلغ إجمالي الوفيات 62273 حتى الآن.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، كان أكثرها في العاصمة موسكو (4646)، تليها بطرسبورغ (3004) ثم ضواحي موسكو (1315).

وقد أجرت السلطات الصحية الروسية، أكثر من 93.9 مليون اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء، هذا ويوجد الآن 625950 شخصا تحت المراقبة والإشراف الطبي.