ميليشيات الحوثى تهدد واشنطن إذا لم تتراجع عن تصنيفها كمنظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أعلن تصنيف "الحوثيين" فى اليمن جماعة إرهابية، قائلا إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التى تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجارى".

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